Peru meldt meer dan 5000 coronadoden

In Peru zijn nu meer dan 5000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus, maakte het ministerie van Volksgezondheid donderdag bekend. Daarmee is Peru na Brazilië en Mexico het zwaarst getroffen land van Latijns-Amerika wat het aantal coronadoden betreft.

Volgens de officiële cijfers zijn in het land ruim 183.000 gevallen van het longvirus vastgesteld. Alleen in Brazilië (ruim 580.000) zijn meer besmettingen gemeld in de regio. De grote meerderheid van alle besmettingen zijn tot dusver gerapporteerd in hoofdstad Lima en de nabijgelegen havenstad Callao. In de afgelopen 24 uur kwamen er in Peru meer dan 4200 nieuwe gevallen bij en werden er 137 doden geregistreerd.

Voor alle Peruanen gelden sinds elf weken lockdownmaatregelen om het virus te beteugelen. Zo zijn de grenzen dicht en is er een avondklok ingesteld. Het gezondheidsstelsel in het land staat onder grote druk door de toestroom van besmette patiënten. Openbare ziekenhuizen hebben met grote tekorten aan medische voorraden te maken.