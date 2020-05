Peru meldt meer dan 100.000 coronabesmettingen

In Peru is het aantal bekende coronabesmettingen de grens van 100.000 gepasseerd, meldde het ministerie van Volksgezondheid woensdag. Na Brazilië is Peru het zwaarst getroffen land van Zuid-Amerika wat vastgestelde infecties betreft.

Volgens de officiële cijfers zijn in het land meer dan 3000 mensen overleden aan het coronavirus. Alleen in Mexico (ruim 5600) en Brazilië (bijna 18.000) zijn meer sterfgevallen gemeld in Latijns-Amerika.

Peru heeft zowel het aantal besmettingen als doden sinds 30 april zien verdrievoudigen, ondanks dat de overheid negen weken geleden voor het hele land een lockdown instelde.

De grote meerderheid van alle gevallen zijn tot dusver gerapporteerd in hoofdstad Lima en de nabijgelegen havenstad Callao. Het Peruaanse gezondheidsstelsel staat onder grote druk door de toestroom van coronapatiënten. Openbare ziekenhuizen hebben te kampen met grote tekorten aan medische voorraden.