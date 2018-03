Peru heeft nieuwe president

Het Peruaanse parlement heeft het ontslag geaccepteerd van president Pedro Pablo Kuczynski. Zijn opvolger Martin Vizcarra legde later op de dag de ambtseed af.

Kuczynski kondigde deze week zijn vertrek aan. Dat gebeurde na een rel over het ronselen van stemmen. Uit opnames zou blijken dat bondgenoten van de president probeerden politieke steun te ‘kopen’ door wederdiensten aan te bieden. Daardoor kwam de positie van de president nog verder onder druk te staan.

Kuczynski stelde dat sprake was van een poging hem in diskrediet te brengen, maar stapte toch op. Hij deed dat naar eigen zeggen in het landsbelang. Vicepresident Vizcarra keerde vrijdag terug uit Canada, waar hij ook de ambassadeur was. Hij beloofde na zijn beëdiging corruptie aan te pakken.

Niet alle Peruanen nemen genoegen met de komst van een nieuwe president. Duizenden betogers gingen kort voor de aankomst van Vizcarra in hoofdstad Lima de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze scandeerden slogans als „gooi ze er allemaal uit”.