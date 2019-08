Peru en Colombia willen ‘Amazonetop’

Peru en Colombia hebben opgeroepen tot een topbijeenkomst met landen uit de regio over de bosbranden in de Amazone. Die moet leiden tot intensievere samenwerking om het regenwoud te beschermen.

De bijeenkomst moet op 6 september plaatsvinden in het Colombiaanse Leticia. De Colombiaanse president Iván Duque sprak na een ontmoeting met zijn Peruaanse ambtsgenoot Martín Vizcarra in de stad Pucallpa over de noodzaak „een pact te smeden waarin we onze acties om onze Amazone te beschermen op elkaar afstemmen”.

Vizcarra zei dat ook moet worden gepraat over een langetermijnplan om ontbossing te voorkomen. Hij wil meer dan beleid dat alleen is bedoeld als reactie op het „noodgeval waar omliggende landen door deze branden mee kampen”.