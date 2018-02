Persoon verbrand op straat in Duitsland

In het Duitse Stralsund is zondag op straat een persoon verbrand. De toedracht van het incident is onduidelijk. Vermoedelijk gaat het om een man maar de autoriteiten hebben de identiteit van het slachtoffer vanwege de sterke verbranding volgens Duitse media nog niet vast kunnen stellen.

Een getuige alarmeerde zondagochtend de politie toen zij voor een parkeergarage een brandend persoon zag liggen. Een arts kon later slechts de dood vaststellen. Stralsund ligt in de deelstaat Meckelenburg-Voorpommeren in het noordoosten van Duitsland.