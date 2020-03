Personeel VN-hoofdkantoor naar huis gestuurd

Het personeel in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties (VN) in New York is vrijdag vanwege het nieuwe coronavirus naar huis gestuurd. De medewerkers moeten de komende weken van huis uit werken tenzij hun aanwezigheid essentieel is.

Secretaris-generaal António Guterres zei dat het plan is „de fysieke aanwezigheid op het VN-hoofdkwartier te reduceren, terwijl we ons werk blijven doen. Jullie gezondheid en welzijn blijven mijn grootste zorg”, zei hij in een boodschap aan de staf. Bij de VN werken 3000 mensen.

Een diplomaat uit de Filipijnen bleek deze week geïnfecteerd te zijn met het longvirus en werd zo het eerste besmettingsgeval in het kantoor van de VN.