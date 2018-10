Personeel Saudisch consulaat Istanbul gehoord

De Turkse justitie is vrijdag begonnen met het horen van medewerkers van het Saudische consulaat in Istanbul over de verdwijning van de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Het Turkse persbureau Anadolu meldt dat de medewerkers als getuigen zijn uitgenodigd.

Het gaat om vijftien Turkse medewerkers van het consulaat. Onder hen zijn een chauffeur, een technisch medewerker en een boekhouder.

Khashoggi stapte 2 oktober het Saudische consulaat in Istanbul binnen en is nooit meer teruggezien. Volgens de Turkse autoriteiten is hij daar gemarteld en vermoord door een doodseskader dat in de morgen uit Saudi-Arabië in Turkije was aangekomen.