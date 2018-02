Personeel legerbasis VS onwel na openen brief

Op een militaire basis in Arlington in de staat Virginia zijn elf mensen onwel geworden nadat een brief was geopend. Drie personen zijn naar het ziekenhuis gebracht, heeft de brandweer en een woordvoerster van de basis laten weten.

„Iemand opende de brief en iedereen op het kantoor voelde zich meteen slecht”, zei de woordvoerster. Medewerkers in het gebouw namen meteen maatregelen en het gebouw werd ontruimd. Het ging om een envelop met een onbekende substantie erin.

De toestand van de drie mensen die naar het ziekenhuis zijn gebracht is volgens de brandweer stabiel.