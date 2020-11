Personeel Fox News mag Biden geen ‘president-elect’ noemen

Presentatoren, deskundigen en journalisten van Fox News mogen Joe Biden in het geval van winst in de verkiezingen vooralsnog geen president-elect (aankomend president) noemen. Het bedrijf zou bang zijn voor rechtszaken door Trump en zijn campagneteam, aldus nieuwszender CNN.

Het campagneteam van Trump beschuldigt de nieuwszender ervan de staat Arizona veel te vroeg te hebben toegewezen aan Biden. In het Witte Huis werd furieus gereageerd toen dat op de verkiezingsavond gebeurde. Volgens The New York Times leidde dat ertoe dat Trump later die avond zonder enig bewijs sprak over grootschalige verkiezingsfraude. Fox wordt doorgaans gezien als de spreekbuis van rechts-conservatief Amerika.