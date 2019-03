Personeel Air India moet vaderland prijzen

Luchtvaartmaatschappij Air India heeft opdracht gegeven alle omroepmededelingen tijdens vluchten af te sluiten met de woorden ‘Jai Hind’, wat ‘Leve India’ betekent. Cabinepersoneel kreeg ook te horen dat ze die kreet op „hartstochtelijke” wijze ten gehore moeten brengen.

De operationeel directeur schreef in een memo dat „iedereen met onmiddellijke ingang wordt geacht alle mededelingen na een korte pauze af te sluiten met de woorden Jai Hind”. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij stelt dat die instructie eigenlijk al uit 2017 stamt, maar nu wordt herhaald voor nieuwe medewerkers.

Veel mensen drijven op sociale media de spot met het patriottische beleid van de noodlijdende luchtvaartmaatschappij. Het regent tweets met denkbeeldige omroepmededelingen. „De toiletten worden gesloten tijdens het opstijgen en de landing. Leve India!”, gniffelt een Twitteraar.

India is momenteel in de ban van een nieuw conflict met Pakistan. Een Indiase gevechtspiloot die is neergehaald en inmiddels is vrijgelaten door het buurland is uitgegroeid tot een nationale held. Landgenoten kopiëren de kenmerkende snor van de militair en er is zelfs al een baby naar hem vernoemd.