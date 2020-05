Persbureau Reuters wint Pulitzerprijs voor nieuwsfoto’s Hong Kong

Het Britse persbureau Reuters heeft een prestigieuze Pulitzerprijs gewonnen voor de nieuwsfoto’s van de gewelddadige protesten vorig jaar in Hong Kong. Er waren ook prijzen in andere categorieën, zoals voor onderzoeksjournalistiek. Die ging naar een journalist van de krant The New York Times.

De winnaars werden maandag bekendgemaakt, twee weken later dan gepland door de coronacrisis. Sommige juryleden, zelf journalist, waren bezig met verslaggeving over de coronapandemie en hadden meer tijd nodig om de inzendingen te beoordelen.

De Pulitzerprijzen, onder meer voor topjournalistiek, zijn een idee van de Amerikaanse krantenuitgever Joseph Pulitzer (1847-1911), die het in zijn wilsbeschikking had vastgelegd. Ze worden sinds 1917 uitgereikt.