Pers bevraagt Boris Johnson over mogelijke ex

Premier Boris Johnson is op zijn vliegreis naar de VN-topontmoetingen in New York herhaaldelijk door journalisten aan de tand gevoeld over zijn relatie met de Amerikaanse ondernemer en het voormalig model Jennifer Arcuri. Hij zou „zijn goede vriendin” hebben bevoorrecht in de tijd dat hij burgemeester van Londen was (2008-2016). Johnson kreeg zes keer vragen over de kwestie die The Sunday Times in het weekend naar voren had gebracht, maar de premier weigerde antwoord te geven, berichtte Sky News.

The Sunday Times schreef dat Arcuri omgerekend circa 143.000 euro overheidsgeld toegeschoven heeft gekregen van burgemeester Johnson en dat ze als een speciale gast drie keer is toegevoegd aan een handelsmissie van Johnson. Die zou destijds ook vaak bij haar thuis in een appartement in de wijk Shoreditch op bezoek zijn geweest.

In 2013 zou een nieuwe onderneming van Arcuri circa 13.000 euro subsidie hebben ontvangen van een gemeentelijke organisatie. Dit jaar nog kreeg volgens The Sunday Times een onderneming van Arcuri 113.000 euro subsidie van een ministerie uit een potje dat is bestemd voor Engelse ondernemers. Arcuri woont nu in Californië.

Johnson werd gevraagd of hij de belangenverstrengeling met betrekking tot vriendin Arcuri officieel heeft opgegeven. De premier gaf daar geen antwoord op.