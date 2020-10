Permanente status in Rusland voor ex-CIA-medewerker Snowden

De voormalige CIA-medewerker Edward Snowden die in de Verenigde Staten wegens spionage wordt gezocht, heeft een permanente verblijfsstatus in Rusland gekregen. Russische media melden dat zijn advocaat heeft gezegd dat het allemaal wat langer heeft geduurd dan verwacht door de coronacrisis, maar Snowden kan nu zo lang hij maar wil in Rusland blijven.

Snowden was een systeembeheerder die in 2013 aan kranten op grote schaal buitgemaakte informatie lekte over de Amerikaanse inlichtingendienst NSA (National Security Agency). Die bespioneerde op kolossale schaal onlinecommunicatie met speciale technieken, met name het computerprogramma PRISM.

In juni van dat jaar werd een arrestatiebevel wegens spionage tegen hem in de VS uitgevaardigd. De nu 37-jarige Snowden vluchtte het land uit en woont al jaren in Rusland. De Amerikaanse justitie zit ook achter Snowden aan wegens zijn boek Permanent Record en heeft een deel van de opbrengst opgeëist. Raadslieden van Snowden in de VS hebben volgens Amerikaanse media recent hier een akkoord met justitie over bereikt en Snowden zou meer dan 5 miljoen dollar afstaan.