„Permanente bochel door slechte werkhouding”

Een permanente bochel, vooruitstekende buik en spataderen bepalen volgens deskundigen in de toekomst het uiterlijk van kantoorpersoneel. De deskundigen hebben een levensgrote pop gemaakt om te illustreren hoe een slechte werkhouding fysieke gevolgen kan hebben.

Zo worden droge, rode ogen ook steeds gangbaarder door het urenlang staren naar een computerscherm.

In een rapport, ”De collega van de toekomst”, zegt gedragsdeskundige William Higham dat 90 procent van de Britten moeite krijgt met zijn werk door aandoeningen die daaruit voortvloeien.

Hij waarschuwt in de krant The Independent dat werkgevers en werknemers maatregelen moeten nemen. „Tenzij we radicale veranderingen doorvoeren, zoals meer bewegen, beter aan ons bureau zitten en geregeld even gaan wandelen, gaan onze kantoren ons heel ziek maken.”

Rond de helft van het Britse kantoorpersoneel heeft al last van pijnlijke ogen, rugklachten en hoofdpijn als gevolg van hun werkhouding.