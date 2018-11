Pentagon wil geen geknoei op plek gasaanval

Het Pentagon heeft Rusland dinsdag gewaarschuwd de plek in de Syrische stad Aleppo waar een aanval met chloorgas zou zijn uitgevoerd, onaangeroerd te laten. Inspecteurs moeten toestemming krijgen onafhankelijk en eerlijk onderzoek te doen. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag wil daarvoor een team sturen dat veilig moet kunnen werken.

De Syrische regering, die de OPCW heeft gevraagd in Aleppo de feiten boven tafel te krijgen, houdt opstandelingen verantwoordelijk voor de gasaanval. Zo’n honderd mensen raakten daardoor gewond of werden ziek. In april beschuldigden de VS de Russen ervan een onderzoeksploeg te hebben tegengehouden na een vermoedelijke gifgasaanval in Douma. Ook toen bestond de indruk dat er op de plaats des onheil is geknoeid met bewijsmateriaal.