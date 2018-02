Pentagon wil flink wat F-35 jets inslaan

Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil van het Congres meer dan 10 miljard dollar om in het komende fiscale jaar (vanaf 1 oktober) 77 gevechtsvliegtuigen van het type F-35 te kopen. Het toestel staat ook bekend als Joint Strike Fighter. Als het Congres over de brug komt, wordt het dat jaar de duurste aankoop van het Pentagon, dat 10,7 miljard dollar of omgerekend 8,6 miljard euro wil uitgeven aan de vliegtuigen van de firma Lockheed Martin.

Volgens de planning komen er vanaf 2019 ook 37 van die F-35’s naar Nederland. Ze zijn opvolgers van het gevechtsvliegtuig F-16 van de inmiddels door Lockheed Martin overgenomen vliegtuigmaker van het bedrijf General Dynamics. De F-16 is al sinds 1979 in gebruik. De door de kosten en problemen omstreden F-35 is nog niet klaar. Het vliegtuig moet in de loop van dit jaar wel ‘over zijn ontwikkelingsfase heen zijn’.

De komende begroting van het Pentagon gaat uit van omgerekend ruim 480 miljard euro. Dat is onderdeel van meer dan 575 miljard euro die de regering van president Trump dan voor de veiligheid van de VS wil uitgeven.