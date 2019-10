Pentagon toont beelden van aanval op Baghdadi

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de eerste beelden openbaar gemaakt van de aanval van een commandoteam waarbij IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi werd gedood.

De vrijgegeven, korrelige, zwart-witte beelden van de inval afgelopen zaterdag tonen het Amerikaanse commandoteam dat met behulp van explosieven het verblijf van Baghdadi probeert binnen te komen.

Daarna is een grote zwarte rookpluim te zien nadat het gebouw grotendeels met de grond gelijk is gemaakt. „Het ziet er uit als een parkeerterrein, met grote kuilen,” zei generaal Kenneth McKenzie, de commandant van de Amerikaanse strijdkrachten, die toezicht houdt op de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.

Volgens McKenzie was het altijd het plan geweest om het gebouw compleet te verwoesten. „Dat om te voorkomen dat het een soort bedevaartsoord zou worden,” aldus de generaal.