Pentagon stuurt 1600 militairen naar de regio Washington

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft 1600 militairen verplaatst naar de regio rond de hoofdstad Washington. Dat heeft het Pentagon dinsdag bekendgemaakt. De stap volgt op enkele nachten van gewelddadige protesten in de stad tegen het politiegeweld.

„Militairen in actieve dienst worden op militaire bases in de regio rond de hoofdstad geplaatst, maar zijn niet in Washington”, aldus een woordvoerder van het Pentagon. Hij zei dat de troepen een „verhoogde alarmstatus” hebben, maar „niet deelnemen aan de defensiesteun voor de civiele autoriteiten.”

Sinds vorige week zijn er dagelijks landelijke protesten nadat een politieagent uit Minneapolis minutenlang met zijn knie op de nek van de zwarte arrestant George Floyd drukte, zelfs nadat Floyd het bewustzijn leek te verliezen. Uiteindelijk stierf Floyd als gevolg van het politiegeweld. De agent is ontslagen en wordt verdacht van doodslag.