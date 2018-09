Pentagon staakt financiële hulp aan Pakistan

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een definitief besluit genomen om 300 miljoen dollar (258 miljoen euro) aan hulp aan Pakistan stop te zetten. Volgens de Amerikanen blijft Islamabad te weinig doen tegen militanten in het land.

Het stopzetten van de zogenoemde Fondsen ter ondersteuning van de coalitie maakt deel uit van een bredere opschorting van de hulp aan Pakistan die president Donald Trump begin dit jaar aankondigde, toen hij Pakistan ervan beschuldigde eerdere hulp te belonen met „niets dan leugens en bedriegerij”.

Washington verwijt Islamabad al heel lang geen loyale bondgenoot te zijn in de slepende strijd tegen de islamitische extremisten en krijgsheren in Afghanistan. Pakistan zou ook de extremisten in eigen land slechts met fluwelen handschoenen aanpakken.