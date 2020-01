Pentagon: Oekraïens vliegtuig per ongeluk neergehaald door Iran

Het Oekraïense vliegtuig dat woensdag net buiten de Iraanse hoofdstad Teheran neerstortte, is geraakt door een Iraanse raket. Waarschijnlijk gebeurde dit niet met opzet. Dat hebben functionarissen van het Pentagon en medewerkers van de Amerikaanse en Iraakse inlichtingendiensten gezegd tegen het Amerikaanse nieuwsblad Newsweek.

De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag dat er sprake van een vergissing kan zijn. Hij voegde eraan toe dat hij een „vreselijk gevoel” heeft over het neergestorte vliegtuig, maar dat hij geen bewijs heeft. „Iemand kan een fout gemaakt hebben”, zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis, eraan toevoegend dat hij zijn bedenkingen had over de crash. Hij gaf geen verdere details.

Vlucht 752 van Ukraine International Airlines, een Boeing 737-800 onderweg van het Teheran naar Kiev, verloor het contact enkele minuten na de start en niet lang nadat Iran raketten had gelanceerd op militaire bases van de VS en geallieerde troepen in Irak. Het vliegtuig zou zijn neergehaald door een luchtafweerraket, vertelden de bronnen aan Newsweek. Geen van de 176 mensen aan boord overleefde de ramp.

Vermoedelijk had Iran het luchtafweergeschut geactiveerd uit vrees voor Amerikaanse aanvallen op doelen in Iran.