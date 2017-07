Pentagon meldt dood IS-leider Afghanistan

De leider van Islamitische Staat in Afghanistan, Abu Sayed, is eerder deze week om het leven gekomen. Dat gebeurde volgens het Pentagon door een aanval op het hoofdkwartier van de terreurorganisatie in de provincie Kumar.

Defensie-woordvoerster Dana White verklaarde vrijdag dat door de actie van de Amerikaanse strijdkrachten ook andere IS-leden zijn gedood. Dat betekent volgens haar een „belangrijke ontregeling van de plannen van de terroristische groepering de aanwezigheid in Afghanistan uit te breiden”.