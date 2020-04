Pentagon gebruikt oorlogswet voor productie mondkapjes

Het Pentagon doet een beroep op een oorlogswet uit de jaren 50 om de productie van 39 miljoen mondkapjes mogelijk te maken. Het Amerikaanse ministerie van Defensie trekt 133 miljoen dollar om die fabricage binnen 90 dagen voor elkaar te krijgen.

De mondkapjes van het type N95 zijn nodig om bescherming te bieden aan de medewerkers in de ziekenhuizen en elders in de gezondheidszorg. Daaraan is een schreeuwend tekort door de uitbraak van Covid-19.

Met een beroep op de Defense Production Act, stammend uit de tijd van de Koreaanse oorlog, kan de productie van noodzakelijke goederen voor de nationale veiligheid of de volksgezondheid worden afgedwongen bij bedrijven. Het is de eerste keer dat het Pentagon gebruik maakt van de oude oorlogswet. Het Pentagon hoopt binnen enkele dagen de opdrachten aan de betrokken bedrijven te kunnen verstrekken.