Pentagon en Trudeau: Oekraïens vliegtuig neergehaald door Iran

Het Oekraïense vliegtuig dat woensdag net buiten de Iraanse hoofdstad Teheran neerstortte, is geraakt door een Iraanse raket. Waarschijnlijk gebeurde dit niet met opzet. Dat hebben functionarissen van het Pentagon en medewerkers van de Amerikaanse en Iraakse inlichtingendiensten gezegd tegen het Amerikaanse nieuwsblad Newsweek.

Ook de Canadese premier Trudeau zegt informatie te hebben dat het vliegtuig is neergehaald door Iran. Trudeau heeft met Rutte gesproken hierover, in verband met het neerhalen van vlucht MH17. Er zal een internationaal onderzoek moeten komen.

Canadese premier Trudeau voerde overleg met @MinPres Rutte over onderzoek naar MH17, in opmaat naar een internationaal onderzoek naar de rampvlucht in Iran. Dat zegt Trudeau net tijdens persconferentie https://t.co/kdQOYHwk3V — Erik Mouthaan (@erikmouthaanRTL) January 9, 2020

De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag dat er sprake van een vergissing kan zijn. Hij voegde eraan toe dat hij een „vreselijk gevoel” heeft over het neergestorte vliegtuig, maar dat hij geen bewijs heeft. „Iemand kan een fout gemaakt hebben”, zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis, eraan toevoegend dat hij zijn bedenkingen had over de crash. Hij gaf geen verdere details.

Een video vanuit Iran, gepubliceerd door de New York Times, lijkt het neerschieten te bevestigen.



Vlucht 752 van Ukraine International Airlines, een Boeing 737-800 onderweg van het Teheran naar Kiev, verloor het contact enkele minuten na de start en niet lang nadat Iran raketten had gelanceerd op militaire bases van de VS en geallieerde troepen in Irak. Het vliegtuig zou zijn neergehaald door een luchtafweerraket, vertelden de bronnen aan Newsweek. Geen van de 176 mensen aan boord overleefde de ramp.

Vermoedelijk had Iran het luchtafweergeschut geactiveerd uit vrees voor Amerikaanse aanvallen op doelen in Iran.



Het hoofd van de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie noemt de berichten dat het vliegtuig is geraakt door een raket „onlogische geruchten”, aldus het Iraanse persbureau ISNA. „Wetenschappelijk gezien is het onmogelijk dat een raket het Oekraïense vliegtuig heeft geraakt, en dergelijke geruchten zijn onlogisch”, citeerde ISNA Ali Abedzadeh.