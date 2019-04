Het Nieuw-Zeelandse staatspensioenfonds verkoopt de aandelen die het heeft in de fabrikanten van de wapens die onlangs zijn verboden. Het gaat om omgerekend 11 miljoen euro aan aandelen.

Het Nieuw-Zeelandse parlement stemde afgelopen week vrijwel unaniem om semi-automatische en automatische geweren te verbieden, nadat een rechtsextremist in twee moskeeën in Christchurch vijftig mensen had doodgeschoten.