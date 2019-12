Pensioenconflict kost Franse spoorwegen honderden miljoenen

Stakende medewerkers hebben het Franse nationale spoorbedrijf SNCF al 400 miljoen euro aan omzet gekost. „Dat is al een fors bedrag”, zegt topman Jean-Pierre Farandou in een interview met Le Monde.

Het conflict over de pensioenhervormingen van de regering duurt inmiddels al zo’n drie weken. Door de acties wordt het treinverkeer ook op kerstavond ernstig ontregeld. Dat verstoort de reisplannen van Fransen die voor de kerst naar familie wilden reizen.

Een einde aan het conflict is nog niet in zicht. President Emmanuel Macron wil het pensioenstelsel moderniseren door 42 afzonderlijke regelingen samen te voegen. Tegenstanders hebben uiteenlopende redenen om zich tegen de plannen te verzetten. Ze vrezen bijvoorbeeld dat ze later met pensioen kunnen of er financieel op achteruitgaan.

De regering maakte maandag bekend dat op 7 januari weer wordt gepraat met vakbonden en andere betrokken partijen.