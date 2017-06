Penibele zaak tegen president Brazilië gestopt

De Braziliaanse president Michel Temer heeft zich volgens een speciaal hof in 2014 niet schuldig gemaakt aan illegale financiering van zijn verkiezingscampagne. De uitspraak vrijdag in Brasilia is een opluchting voor Temer die had moeten aftreden als hij schuldig zou zijn bevonden.

De aanklagers hadden betoogd dat onder anderen Temer geld voor de campagne kreeg van bouwgigant Odebrecht. Vier van de zeven magistraten van het speciale hof achtten dat niet bewezen. Met het vonnis is Temer nog niet van de problemen af. Er loopt ook een federaal onderzoek tegen hem wegens corruptie, witwassen en belemmering van de rechtsgang.

De centrumrechtse Temer deed in 2014 mee aan de presidentsverkiezingen als vicepresident naast de linkse Dilma Rousseff. Zij werd herkozen, maar in 2016 in een omstreden procedure uit haar ambt gezet.