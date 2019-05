Pendarovski nieuwe president Noord-Macedonië

Stevo Pendarovski, gesteund door de regerende sociaaldemocraten, heeft de presidentsverkiezingen van Noord-Macedonië gewonnen.

In de tweede verkiezingsronde zondag, nadat 91 procent van de stemmen was geteld, had 52 procent van de stemgerechtigden voor Pendarovski gekozen. Zijn rivaal Gordana Siljanovska-Davkova, die de steun heeft van de nationalistische oppositiepartij VMRO-DPMN, mocht 44 procent van de stemmen achter haar naam zetten.

Advocaat en politicoloog Pendarovski volgt Djordje Ivanov op, die verbonden is aan VMRO-DPMNE. Na twee termijnen, hij kwam in 2009 aan de macht, kan hij niet meer worden herkozen.

De functie heeft vrijwel alleen een representatief karakter in het kleine Balkanland. Niettemin werd de stemming beschouwd als een verkiezingstest voor de regering van de sociaaldemocraat Zoran Zaev.