‘Pence wil premier Salomonseilanden niet zien’

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence weigert de premier van de Salomonseilanden te ontmoeten nu het land de diplomatieke banden heeft verbroken met Taiwan. Dat meldt een Amerikaanse regeringsmedewerker die anoniem wil blijven.

Premier Manasseh Sogavare van de Salomonseilanden had Pence in juli gebeld voor een afspraak. Die zou plaatsvinden in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, maar daar ziet Pence nu van af.

De regering van de Salomonseilanden besloot maandag om officiële banden met China te verkiezen boven Taiwan. „Het is een tegenvaller, en het land stelt winst op korte termijn met China boven een langetermijnverbintenis met de VS”, aldus de bron. „Ze doen een historisch sterke band schade aan.”

China claimt dat Taiwan een afvallige provincie is en dwingt andere landen om Taiwan niet te erkennen als soeverein land. Dat doet het vaak door investeringen in het land in het vooruitzicht te stellen, zoals onlangs bij de Salomonseilanden.