Pence: VS staan na aanval achter Israël

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft maandag herhaald dat zijn land vierkant achter Israël staat na de Israëlische aanval op Iraanse doelen in buurland Syrië.

„De Verenigde Staten steunen het recht van Israël zich te verdedigen tegen acute gevaren”, schreef Pence op Twitter. Hij zei niet op welke „acute gevaren” hij doelde. „Onder president Donald Trump zal Amerika altijd zij aan zij staan met Israël”, vervolgde hij.

Pence deed zijn uitspraken na een „geweldig” gesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Beiroet

De president van Libanon reageerde woedend op „een incident met drones” bij de hoofdstad Beiroet. Staatshoofd Michel Aoun sprak in een ontmoeting met VN-gezant Jan Kubis van „een oorlogsverklaring.”

Na de aanval op doelen in Syrië, zouden zondagochtend twee Israëlische drones het luchtruim boven Beiroet zijn binnengevlogen. Eén van die onbemande toestellen zou een doelwit hebben getroffen in een bolwerk van de sjiitische Hezbollah-beweging. Die is zeer invloedrijk in Libanon en heeft nauwe banden met Iran, de aartsvijand van Israël.

„Dit geeft ons de mogelijkheid gebruik te maken van ons recht onze soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit te verdedigen,” aldus de Libanese premier Saad al-Hariri. Hij zei dat de Libanese regering een „gevaarlijke escalatie” wil voorkomen. Wel riep hij de internationale gemeenschap op de „flagrante schending” van de Libanese soevereiniteit te veroordelen. Israël heeft de verantwoordelijkheid voor het incident overigens niet opgeëist.

Hezbollah bevestigde maandag dat de twee Israëlische drones die neerkwamen in Beiroet explosieven bevatten. Experts zouden een van de twee drones hebben onderzocht. Die zou een bom hebben gedragen van 5,5 kilogram.

