Pence stelt Koerden gerust

De Amerikaanse vice-president Mike Pence heeft een onaangekondigd bezoek gebracht aan Irak, waar hij de president van de semi-autonome regio Koerdistan ontmoette. Doel was de bondgenoten in de door de VS geleide strijd tegen Islamitische Staat gerust te stellen.

In de stad Erbil zei Pence dat hij hoopt dat de sterke relatie met de Koerden in stand blijft. De Koerden werden vorige maand onaangenaam verrast door het besluit van president Donald Trump om troepen terug te trekken uit het noordoosten van Syrië, wat de weg vrijmaakte voor een Turkse inval in het gebied.

„Ik maak graag gebruik van de gelegenheid om namens president Donald Trump de sterke banden te bevestigen die zijn gesmeed in het vuur van de oorlog tussen het volk van de Verenigde Staten en het Koerdische volk in deze regio,” zei Pence tijdens zijn ontmoeting met de regionale president van Koerdistan, Nechirvan Barzani.

Barzani had een rode loper laten uitrollen voor Pence bij de locatie waar zij elkaar spraken. Volgens hem blijkt uit het bezoek de voortdurende steun aan Koerdistan en Irak.