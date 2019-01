Pence roept Venezolanen op tot oppositie

De regering-Trump heeft de Venezolaanse bevolking opgeroepen zich tegen president Nicolás Maduro te keren en oppositieleider Juan Guaidó te steunen. Woensdag is een dag van nationaal protest, dat uiteindelijk moet leiden tot omverwerping van het huidige communistische bewind.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence adviseert de Venezolanen in een videoboodschap hun „stem te laten horen” tegen het staatshoofd, dat hij omschrijft als een „dictator die wettelijk geen aanspraak kan maken op de macht”. Pence begint het filmpje, dat verspreid is via de sociale media, met: „Hallo, ik ben Mike Pence” en sluit af met: „Vaya con Dios” (Ga met God, ofwel succes).

pence

De plaatsvervanger van Donald Trump prijst Guaidó, onlangs ingezworen als voorzitter van de Nationale Assemblée en vastbesloten nieuwe verkiezingen uit te schrijven, als „dapper”. Zijn parlement is, hoewel buitenspel gezet door het regime, „het laatste restje democratie in jullie land”.