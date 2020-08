Pence: Je bent niet veilig in Bidens Amerika

CHARLOTTE (ANP/ ). De vicepresident van de Verenigde Staten Mike Pence heeft formeel de Republikeinse nominatie voor het kandidaat-vicepresidentschap geaccepteerd. Pence legde in zijn toespraak voor de Republikeinse conventie daarbij de nadruk op ‘law and order’, ofwel een harde aanpak van criminaliteit. De vicepresident waarschuwde dat kiezers niet veilig zullen zijn als de Democratische kandidaat Joe Biden president wordt.

Hoewel Pence op een aanzienlijk mildere toon sprak dan tot nu toe te horen was op de conventie, liet de vicepresident er geen twijfel over bestaan dat hij niet blij is met de onrust in de Amerikaanse steden sinds de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd in mei. „We zullen ‘law and order’ hebben op de straten, voor elke Amerikaan, ongeacht ras of geloof”, aldus Pence, die beloofde dat ook voor de zwarte gemeenschap goed gezorgd wordt als Trump en hij herkozen worden.

„De waarheid is: je zal niet veilig zijn in Bidens Amerika”, vervolgde hij. Pence noemde Biden, die als een gematigde Democraat te boek staat, een „Trojaans paard” van „links-radicalen”. „De keuze is niet of Amerika conservatiever of liberaler wordt. De keuze is niet of Amerika meer Democratisch of Republikeins wordt”, aldus Pence. „De keuze is of Amerika Amerika blijft.”

In het kader van het thema van de avond, ‘land of heroes’ (land van helden), sprak Pence vanuit Fort McHenry in Baltimore, dat in 1814 in een oorlog met de Britten uitgebreid werd gebombardeerd door de Britse vloot. Dichter Francis Scott Key was getuige van het bombardement en kreeg er de inspiratie voor zijn ‘The star-spangled banner’, thans de tekst van het Amerikaanse volkslied. De vele toeschouwers van de speech van Pence droegen overigens geen mondkapjes.

De conventie werd woensdag verder opgeluisterd door president Trumps schoondochter Lara en zijn communicatieadviseur Kellyanne Conway.