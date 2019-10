Pence in Turkije voor gesprek met Erdogan

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is in Turkije aangekomen voor gesprekken met de Turkse president Erdogan over de inval in Syrië. Pence zal er naar verwachting op aandringen dat Turkije de inval staakt. De aanvallen op volgens Ankara terroristische Koerdische milities in het noordoosten van Syrië, volgden op het vertrek van Amerikaanse militairen in die regio.

De Koerdische milities hebben om hulp van Damascus gevraagd. Syrische en Russische militairen zijn het noordoosten van Syrië verder ingetrokken en staan op verscheidene plaatsen aan de Turkse grens. Moskou heeft donderdag beklemtoond dat het Syrische leger de grens moet beheersen. Turkse troepen hebben voor zover bekend enkele stroken langs de grens ingenomen die zich 10 tot 30 kilometer van de grens uitstrekken.