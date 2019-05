Pence doet leger Venezuela nieuwe voorstellen

De Amerikaanse vice-president Mike Pence komt dinsdag met nieuwe voorstellen voor het leger in Venezuela om zich af te keren van president Nicolás Maduro. Volgens hoge regeringsmedewerkers houdt de vice-president de militairen „een nieuwe wortel” voor. „Hij laat zien waar de mogelijkheden liggen”, zegt een medewerker.

In een toespraak die Pence dinsdag voor de Americas Society zal houden in het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt de vice-president dat de Verenigde Staten binnenkort sancties gaat opleggen aan de 25 rechters van het Hooggerechtshof van Venezuela. Ook biedt hij hulp aan vluchtelingen en een economisch steunprogramma voor het land als Maduro weg is.

Oppositieleider Juan Guaidó riep vorige week dinsdag het leger op om zijn kant te kiezen en in opstand te komen tegen het bewind van president Maduro. Maar grote steun bleef toen uit.