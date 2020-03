Pence: Dit weekend coronaplannen voor president Trump

Volgens de Amerikaanse vicepresident Mike Pence zal president Trump dit weekend verschillende scenario’s ontvangen voor de aanpak van het virus en het opstarten van de economie.

Trump dringt er al dagen op aan om de Amerikaanse economie zo snel mogelijk weer te laten draaien, ondanks een grote stijging van het aantal coronabesmettingen in zijn land.

In de Verenigde Staten gelden tot en met 31 maart beperkende maatregelen voor het openbare leven, waaronder het sluiten van scholen en winkels. Nu die datum dichterbij komt, wil Pence „een breed scala” aan aanbevelingen aan de president voorleggen zodat het land „op een verantwoorde manier” weer open kan gaan.

De president sprak eerder al de hoop uit dat het land rond Pasen, op 12 april, weer aan het werk gaat. „We gaan het virus verwoesten. We moeten weer aan het werk, onze mensen willen weer werken”, aldus Trump.

Het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten stijgt in rap tempo. In een week tijd zijn er meer dan 77.000 besmettingen bijgekomen, tot een totaal van 85.500. Het land heeft daarmee Italië en China ingehaald en is nu het zwaarst getroffen. Er zijn inmiddels bijna 1300 Amerikaanse doden gemeld als gevolg van het virus.