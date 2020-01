Pelosi ziet risico van gevaarlijke escalatie na aanval VS in Irak

De leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ziet in de aanval door de VS in Irak een risico voor escalatie. Dat kunnen de VS en de wereld zich niet permitteren, aldus Nancy Pelosi in een verklaring.

Ze riep de Republikeinse president Donald Trump op zo snel mogelijk parlementsleden in te lichten over de aanval op de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Baghdad. Daardoor kwamen zeker acht mensen om het leven, onder wie de prominente Iraanse generaal Qassem Soleimani.

„De luchtaanval van vanavond riskeert de provocatie van een gevaarlijke escalatie van geweld”, aldus Pelosi. „Amerika, en de wereld kunnen zich niet permitteren dat de spanning escaleert tot een punt waarop we niet meer terug kunnen.”