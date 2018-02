Pelosi wil af van commissievoorzitter Nunes

Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, wil dat de voorzitter van de inlichtingencommissie Devin Nunes wordt vervangen. Ze heeft daarvoor een schriftelijk verzoek ingediend bij Huisvoorzitter Paul Ryan.

„Het is ons duidelijk geworden dat Congreslid Nunes doelbewust en op essentiële onderdelen de inhoud van een memorandum heeft veranderd nadat erover was gestemd door de Republikeinen in het Huis”, zegt Pelosi in haar brief. „Die actie is niet alleen gevaarlijk, het is onwettig en schendt de regels van het Huis”.

De commissie ging woensdag akkoord met de vrijgave van het bewuste document waaruit vooringenomenheid van de FBI tegenover president Donald Trump zou blijken. De Democraten zien er een poging in het onderzoek naar mogelijk inmenging van de Russen tijdens de verkiezingscampagne te frustreren.