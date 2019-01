Pelosi: Trump brengt troepen in gevaar

Nancy Pelosi heeft Donald Trump beschuldigd van het in gevaar brengen van de Amerikaanse troepen in Afghanistan en de burgers die daar werken. Dat deed de president door een voorgenomen Congres-trip naar het door oorlog verscheurde land bekend te maken.

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden kreeg donderdag te horen dat het Witte Huis de parlementaire delegatie die een bezoek wilde brengen aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel en Afghanistan geen regeringsvliegtuig ter beschikking wilde stellen zolang de shutdown niet voorbij is.

Pelosi was bereid een lijnvlucht te nemen, zoals Trump zelf voorstelde, maar zag daar vrijdag vanaf omdat de regering details naar buiten heeft gebracht die vervelende gevolgen zouden kunnen hebben voor de reis of voor de Amerikaanse militairen die ze wilde opzoeken. Het Witte Huis ontkent dat er daarmee een signaal is afgegeven aan kwaadwillenden.

„Je geeft er nooit van tevoren ruchtbaarheid aan dat je naar een oorlogsgebied gaat. Dat doe je niet. Misschien snapte de president door zijn onervarenheid dat protocol niet. De mensen om hem heen hadden wel moeten weten dat zoiets levensgevaarlijk is”, aldus Pelosi.