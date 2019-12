Pelosi opent debat: Trump laat ons geen keus

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi zegt dat president Donald Trump de afzettingsprocedure aan zichzelf te danken heeft. Aan het begin van het debat voorafgaand aan de stemming over de twee aanklachten die tegen de president zijn opgesteld, zei Pelosi dat Trump de volksvertegenwoordigers „geen keus” heeft gelaten.

„Ik open plechtig en droevig het debat over de afzettingsprocedure tegen de president van de Verenigde Staten. Als we nu niet handelden, zouden we onze plichten niet nakomen”, aldus Pelosi. Volgens haar vormt Trump „een voortdurende bedreiging voor onze nationale veiligheid”.