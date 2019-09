Pelosi laat speech achter in vliegtuig

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, schreef maandagavond misschien wel de belangrijkste toespraak uit haar politieke carrière. En uitgerekend die liet ze achter in het vliegtuig.

De Democrate had het hele weekend besteed aan de vorming van haar besluit om een onderzoek te starten naar de vraag of er een afzettingsprocedure tegen president Trump in gang moet worden gezet. Trump zou zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski onder druk zou hebben gezet tijden een gesprek in juli om een corruptieonderzoek naar de democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon te heropenen.

Op haar vlucht van New York naar Washington startte Pelosi met het schrijven van haar toespraak voor het Huis van Afgevaardigden die ze dinsdag zou geven, meldde een ingewijde. Maar er was niets verloren. „Ze had de speech al in haar hoofd zitten”, zei de bron.