‘Pelosi is niet op de hoogte gesteld van toestand Trump’

Nancy Pelosi, de Democratische leider in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is niet op de hoogte gebracht over de toestand van president Donald Trump, die vrijdagavond werd opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt een medewerker van Pelosi aan nieuwszender NBC. Een etmaal eerder maakte Trump bekend dat hij besmet is met het coronavirus.

Mochten de Amerikaanse president en vice-president iets overkomen, waardoor ze hun taken niet meer kunnen vervullen, dan is de 80-jarige Pelosi als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden de volgende in de rangorde voor het vervullen van de presidentiële taken. Pelosi is sinds 1987 lid van het Huis en sinds 2003 de voorzitter van de Democraten in het Huis.

Het Witte Huis heeft weinig gezegd over de precieze toestand van Trump. Hij zou ‘lichte klachten’ hebben. Enkele minuten nadat Trump bij het Walter Reed=ziekenhuis arriveerde stond op zijn Twitterpagina een video, waarin hij zegt dat het goed met hem en echtgenote Melania gaat. Ook bedankt hij iedereen die hem gesteund heeft.