Pelosi genomineerd als voorzitter Huis

Nancy Pelosi heeft de eerste horde genomen om namens de Democraten opnieuw voorzitter (speaker) te worden in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De fractie die de meerderheid heeft, levert die doorgaans. De 78-jarige veterane uit Californië, al decennialang een Democratisch boegbeeld in het parlement, werd woensdag door haar partijgenoten genomineerd voor de functie met 203 tegen 32 stemmen.

Dat was niet genoeg om de politici die haar minachten meteen de mond te snoeren. Pelosi moet wachten tot 3 januari wanneer alle 435 leden van het Huis aanwezig zijn om een definitief besluit te nemen. Ze heeft de steun van 218 gedelegeerden nodig. Nu nog dissidente Democraten stemmen dan waarschijnlijk toch op haar als het alternatief een Republikein is.

Hoewel Pelosi woensdag geen tegenstander had uit eigen kring, zegt een kerngroep Democraten toch dat de partij aan vernieuwing toe is en een leider uit de jongere generatie nodig heeft. De Democraten bezetten in januari zeker 234 zetels. Van een paar races is het resultaat nog altijd niet bekend.