Pelosi blij dat Trump aanval afblies

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is blij dat aanvallen op Iraanse doelen zijn afgeblazen. „Een aanval met zoveel nevenschade zou erg provocatief zijn”, zei Democraat Nancy Pelosi tegen verslaggevers.

Pelosi en andere Democraten willen dat president Donald Trump toestemming vraagt aan het Congres voordat hij militaire actie onderneemt tegen Iran. De invloedrijke politica van de oppositiepartij zei verder in een schriftelijke verklaring dat Trump is gevraagd behoedzaam te opereren.

„Tijdens onze bijeenkomst in het Witte Huis met de president, hebben leiders in het Congres benadrukt dat het noodzakelijk is om samen te werken met onze bondgenoten en om de positie van de Iraanse hardliners niet te versterken”, aldus Pelosi.

De Democrate wijst ook op het „gevaarlijke gedrag” van de machthebbers in Iran. „Dit is een gevaarlijke, uitermate gespannen situatie die vraagt om een krachtige, slimme en strategische benadering.”