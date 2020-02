Pelosi beschuldigt Trump weer van machtsmisbruik

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de Democraat Nancy Pelosi, heeft president Donald Trump opnieuw van machtsmisbruik beschuldigd. Ze noemt de vele negatieve commentaren van Trump op de berechting van een oud-adviseur van hem, Roger Stone, inmenging in het functioneren van de onafhankelijke rechterlijke macht. Trump probeert zo volgens Pelosi de federale justitie te beïnvloeden voor zijn eigen politieke gewin.

De Democraten in het Huis hebben in 2019 onder meer wegens machtsmisbruik een afzettingsprocedure tegen Trump gevoerd naar aanleiding van een telefoongesprek van de president met zijn Oekraïense ambtgenoot. Trump vroeg Volodimir Zelenski om een onderzoek in te stellen naar het reilen en zeilen van de Democratische politicus Joe Biden en diens zoon Hunter in dat land. Trump is begin deze maand van die beschuldigingen vrijgesproken in de Senaat.