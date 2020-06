Peking test alle pakketkoeriers en voedselbezorgers op corona

Peking laat alle voedselbezorgers en pakketkoeriers in de stad testen op het coronavirus in een poging de nieuwe uitbraak van het virus in te dammen. Het gaat om tienduizenden mensen die dagelijks op de fiets, scooter en brommer op pad zijn.

Diverse grote bezorgbedrijven meldden dat ze hun personeel een test laten ondergaan. Werknemers die ziek zijn, moeten meteen stoppen en twee weken in quarantaine. De autoriteiten in de Chinese hoofdstad hebben hun aandacht nu deels verlegd van de catering zoals restaurants, naar de bezorging.

De nieuwe uitbraak begon vorige week in de Xinfadi-groothandelsmarkt bij de verwerking van zalm. Vrijdag werden 25 nieuwe besmettingen geconstateerd waarmee het totaal van de nieuwe uitbraak steeg naar 183.

Het is de bedrijven veel aan gelegen het vertrouwen van de consument te behouden. Bij een van de koeriersfirma’s kunnen de klanten online meekijken hoe hun pakket wordt gedesinfecteerd en wat de lichaamstemperatuur is van hun bezorger.