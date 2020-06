Peking neemt strenge maatregelen na nieuwe coronabesmettingen

Het stadsbestuur van de Chinese hoofdstad Peking heeft op 16 juni 31 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Een dag eerder had de stad bericht over 27 nieuwe besmettingen met het coronavirus. In totaal is er sprake van 137 bevestigde besmettingen.

Volgens de gezondheidsinstanties van Peking komen 19 van de 31 gevallen uit het zuidwestelijke district Fengtai, waar vorige week een nieuwe virusuitbraak was geconstateerd op een lokale voedselmarkt.

De stad neemt strenge maatregelen uit de angst voor een nieuwe golf van besmettingen in het land. Meerdere woonwijken zijn in quarantaine geplaatst en niet toegankelijk voor bezoekers. Veel vluchten in en uit de hoofdstad zijn geannuleerd. Volgens staatszender CGTN hebben vliegmaatschappijen zeker 850 vluchten geschrapt. Ook zijn de meeste scholen weer gesloten.