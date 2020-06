Peking meldt na bijna 2 maanden weer nieuwe coronabesmetting

In de Chinese hoofdstad Peking is voor het eerst in bijna twee maanden weer een coronabesmetting vastgesteld. Het gaat volgens Chinese media om een 52-jarige man die koorts kreeg en medische hulp zocht.

Het is nog onduidelijk hoe de man het virus heeft opgelopen. Hij zou de stad de afgelopen twee weken niet hebben verlaten. Ook heeft de patiënt naar eigen zeggen geen contact gehad met iemand die recentelijk in het buitenland is geweest.

Het virus dook eind vorig jaar voor het eerst op in China en verspreidde zich vervolgens over de hele wereld. De Chinese autoriteiten hebben veel strenge maatregelen kunnen versoepelen, maar blijven alert omdat ze willen voorkomen dat het virus opnieuw om zich heen kan grijpen.

China heeft volgens cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit melding gemaakt van ruim 84.000 besmettingen en meer dan 4600 doden. Dat zijn er veel minder dan in zwaar getroffen landen als de VS, waar ruim 2 miljoen coronagevallen zijn gemeld en bijna 113.000 patiënten overleden.