Peking blaast grote evenementen met Chinees Nieuwjaar af om virus

De Chinese hoofdstad Peking blaast grote evenementen tijdens Chinees Nieuwjaar af vanwege het besmettelijke coronavirus. Dat heeft het stadsbestuur donderdag bekendgemaakt. De feestelijkheden trekken jaarlijks veel toeristen.

Zeker zeventien mensen zijn in China overleden aan het virus. Het aantal mensen die zijn besmet, is inmiddels gestegen naar 571. Ook in enkele andere Aziatische landen is het virus vastgesteld. De Chinese stad Wuhan, circa 1000 kilometer ten zuiden van Peking, geldt als epicentrum van de virusuitbraak.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN beraadt zich donderdag over het virus en beslist of het moet worden gezien als een internationale noodsituatie.