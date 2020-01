Peking bevestigt: coronavirus overdraagbaar van mens tot mens

Het coronavirus is overdraagbaar van mens tot mens, stellen de Chinese autoriteiten. Het virus is een maand geleden opgedoken in de Chinese plaats Wuhan en van de vooralsnog 218 pati├źnten zijn er drie overleden. Het virus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste.

China treft met andere landen maatregelen om de uitbraak te bedwingen. Het coronavirus is ook ook opgedoken in Japan, Thailand en Zuid-Korea. Miljoenen Chinezen gaan binnenkort op reis om Chinees Nieuwjaar te vieren.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat de mogelijkheid van mens-op-mensbesmetting voor alle zekerheid al was meegenomen in de protocollen voor de aanpak. Er is in Nederland nog niemand met het virus gesignaleerd, maar mocht dat het geval zijn, dan wordt deze persoon volgens die protocollen geïsoleerd en wordt er ook onderzoek gedaan naar zijn of haar contacten.