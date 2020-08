Peilingen geven Trump veel huiswerk

De Amerikaanse president Donald Trump zal hard aan de slag moeten om zijn herverkiezing veilig te stellen. Uit een analyse van de huidige peilingen blijkt dat hij een grote achterstand heeft op zijn tegenstander Joe Biden.

Het verschil aan steun op landelijk niveau is 50 procent voor de Democraat tegenover 41 procent voor de zittende Republikeinse president.

Verkiezingen in de Verenigde Staten hebben echter op staatsniveau plaats, waarbij in iedere staat een aantal kiesmannen is te winnen – afhankelijk van het aantal inwoners. Dat maakt het plaatje voor de president niet rooskleuriger. Hij staat er inmiddels zo slecht voor, dat hij nog maar van 119 kiesmannen is verzekerd. De kaart kleurt nog altijd aardig Republikeins rood, maar vooral in staten waar weinig mensen wonen. In Alaska en Montana is de president redelijk zeker van de kiesmannen van deze staten; maar beiden bieden er slechts drie. Dat brengt het totaal op 125, terwijl hij er 270 nodig heeft voor de winst. Ter vergelijking: in 2016 won Trump er 304.

Stevig inzetten

Dat is ongeveer het aantal kiesmannen waar Joe Biden op mag rekenen volgens de peilingen. Van 212 kiesmannen is de Democraat wel zeker, op 95 maakt hij in ieder geval de meeste kans. Deze komen uit staten als Florida, Pennsylvania en Wisconsin. Trump won daar in 2016, maar Biden heeft hier momenteel een voorsprong van 6 procent of meer in de peilingen. Met deze in totaal 307 kiesmannen zou Biden in november tot president worden gekozen.

Daarnaast zijn er nog zes staten (en twee kiesdistricten met aparte regels) waar geen van beiden een duidelijke voorsprong heeft. Onder normale omstandigheden zouden de meeste van deze staten –zoals Georgia, Iowa en Texas– in november op Trump stemmen. Dan komt hij echter nog een fors aantal kiesmannen tekort en zal hij stevig moeten inzetten op plekken waar Biden nu de leiding heeft.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn over exact drie maanden. Dat geeft de zittende president voldoende gelegenheid om het tij nog te keren. Een belangrijke factor is de ontwikkeling van het coronavirus, dat nog altijd om zich heen grijpt in de Verenigde Staten. Hoe kiezers Trumps leiderschap ervaren, zal van groot belang zijn voor hun keuze.

Daarnaast zijn binnenkort de beide partijconventies, waarop de kandidaten hun campagne echt zullen aftrappen. Ook volgen dit najaar nog verschillende debatten. Er zijn kiezers in de Verenigde Staten die twijfelen of Biden mentaal wel bekwaam is voor het presidentsambt. De Democraat is bekend om zijn versprekingen en een paar onhandige uitspraken kunnen deze twijfels vergroten. Verder laten de peilingen zien dat kiezers nog niet enthousiast zijn over Biden, terwijl de kleinere Trump-aanhang zeer fanatiek is. Als veel Democratische kiezers thuisblijven vanwege een gebrek aan enthousiasme, vergroot dat de kansen van de Republikein aanzienlijk.